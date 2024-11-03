المشدد 10 سنوات لسائق متهم بحيازة حشيش في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة حيازة الحشيش المخدر بمنطقة باب الشعرية.

وكانت مباحث قسم شرطة باب الشعرية نجحت في القبض على س.م سائق وبحوزته كيلو جرام حشيش، سلاح أبيض عبارة عن سكين، و2 هاتف محمول، مبلغ مالى".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات.