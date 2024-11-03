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أخبار مصر

رئيس هيئة ضمان الجودة يعلن بدء اعتماد المؤسسات التدريبية

المؤتمر السابع لضمان
المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد، فيتو 

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: إن الإطار الوطني للمؤهلات تم إعداده بدقة خلال العمل عليه منذ 10 سنوات، موضحًا أن المنصة التى تم إطلاقها تضمن إدراج المؤهلات المعتمدة فقط، مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تبدأ إجراء زيارات مبدئية لبعض المؤسسات التدريبية، تمهيدًا لاعتمادها من قبل الجودة والاعتماد، مشددا على أن الهيئة تحولت من النظام الورقي إلى الرقمي بداية من مرحلة التقدم للاعتماد إلى الحصول عليه.

 المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد 

وشدد الدكتور علاء عشماوى خلال المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بعنوان الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي على أن منصة الإطار الوطني للمؤهلات يسهل على الخريج استكمال دراسته في أي دولة أخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

 

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