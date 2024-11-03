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رياضة

دوري أبطال آسيا، تريزيجيه يزين قائمة الريان القطري أمام باختاكور

محمود حسن تريزيجيه،
محمود حسن تريزيجيه، فيتو

أعلن نادي الريان القطري عن قائمة الفريق لمواجهة باختاكور الأوزباكي بعد غد الثلاثاء، على ملعب باختاكور، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمت القائمة التي اختارها المدرب يونس علي، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وجاءت كالتالي:

 قائمة الريان القطري لمواجهة باختاكور الأوزباكي

فهد يونس، سامي حبيب، باولو فيكتور، مراد ناجي، حازم أحمد، جوليان دو سارت، ديفيد غارسيا، عبدالعزيز حاتم، رودريجو تاباتا، محمود حسن تريزيجيه، روجر جديش، أندريه أمارو، عادل بدر، تميم منصور، عبدالرحمن الحرازي، محمد سراج، فرانسيسكو جينيلا، خالد علي، علي قادري، عميد محاجنه، محمد صالح، جوشوا برينت، وأشرف بن شرقي.

ويحتل الريان المركز الثاني عشر والأخير في مجموعة الغرب، بعدما خسر ثلاث مباريات أمام الأندية السعودية الهلال والنصر والأهلي على التوالي، ويسعى الفريق لاستعادة توازنه والمحافظة على حظوظ التأهل للدور ثمن النهائي بتحقيق الفوز الأول في مواجهة باختاكور.

   

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