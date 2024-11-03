رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد وحدات سكن مصر وجنة وأعمال الطرق والمرافق

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لكمبوند جنة السكني وسكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، رافقه خلالها، مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة وتنسيق الموقع بالمشروعين، بشكل خاص، وجميع مشروعات الإسكان بشكل عام، كما شدد على استمرار التواصل مع السكان والعمل على حل جميع مشكلاتهم في إطار صلاحيات الجهاز، وذلك لتوفير أقصي درجات سبل الراحة لسكان المدينة، وضرورة متابعة أي مخالفات بالمشروعات السكنية، حفاظًا على المظهر الجمالي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم فتح باب الحجز بمشروع جنة وسكن مصر بالقاهرة الجديدة يوم ٢٧ أكتوبر حتى ٢٦ ديسمبر المقبل على موقع مسكن بعدد 700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م²: 133م²، و 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

وفي سياق متصل، واصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، الجولة بالمرور على أعمال المرافق بالتجمع الثاني "الامتداد الجنوبي سابقًا"، وذلك لمتابعة أعمال المرافق والطرق.

واستكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجولة التفقدية بالمرور على محطة 12 للصرف الصحي، والتى ستخدم منطقة الأندلس بالتجمع الثالث، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال المحطة فى أسرع وقت، كما تم التنبيه على ضرورة الاهتمام بتشطيب الواجهات والسور للمحطة لتتناسب مع النسق الحضاري للمنطقة.

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