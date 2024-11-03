الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

جلسة بين لجنة الكرة بالزمالك وجوميز

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

عقدت لجنة الكرة بنادي الزمالك، اجتماعًا بالأمس، داخل مقر القلعة البيضاء لمناقشة أمور الفريق الأول لكرة القدم. 

وأوضحت مصادر أن لجنة الكرة قررت بعد اجتماعها عقد اجتماع في الأيام المقبلة مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، من أجل معرفة طلباته في الميركاتو القادم واللاعبين الذين يرغب في رحيلهم. 

الاستعداد لمباراة سموحة

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، أمس السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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