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فتح تحقيق في واقعة إهمال طبي أودت بحياة طفل بالإسكندرية

الطفل سادن ضحية الإهمال،فيتو
الطفل سادن ضحية الإهمال،فيتو

تجري نيابة أول الرمل بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة إهمال طبي بمستشفى خاص، أودت لوفاة طفل صغير أثر جرعة بنج زائدة أثناء إجراء عملية استئصال الزائدة. 

قرارات النيابة

وأمرت النيابة  بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، ودراسة السجل الطبي للطفل، وتدقيق كافة الإجراءات الطبية التي تم اتباعها قبل وأثناء العملية.

 كما دعت إلى إعداد تقرير طبي شامل للوقوف على حقيقة الأسباب التي أدت إلى وفاة الطفل، ولمعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو خطأ من الفريق الطبي المعالج.

تفاصيل واقعة الإهمال الطبي

وتلقى قسم أول الرمل في الإسكندرية بلاغًا من عصام علي، والد الطفل سادن عصام البالغ من العمر 10 سنوات، يتهم فيه طاقم مستشفى خاصًّا بالتسبب في وفاة ابنه إثر جرعة تخدير زائدة، أثناء خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية. 


ووفقًا للبلاغ، فقد الطفل وعيه تمامًا بعد تلقيه جرعة المخدر الزائدة، ودخل في حالة حرجة حتى توفي لاحقًا بعد مكوثه في العناية المركزة.

واتهم والد الطفل في البلاغ  الفريق الطبي بالإهمال الجسيم، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو خطأ طبي أدى إلى وفاة ابنه. 


كما أشار إلى نقل جثمان الطفل إلى المشرحة، حيث سيتم إعداد تقرير طبي شامل من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

 

وقال والد الطفل: أتمنى أن  ينصفني التحقيق ويحقق العدالة لابني، مطالبًا بمعاقبة كل من يثبت تقصيره في تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

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