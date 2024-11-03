أزمة قلبية تنهى حياة عامل خلال مشاجرة مع أخر بالبساتين

لقى شخص مصرعه بسكتة قلبية أثناء مشاجرة مع أخر بمنطقة البساتين،وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم .

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم،وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة عامل.

وبعمل التحريات تبين أنه توفى بازمة قلبية أثناء مشاجرة مع أخر بسبب خلافات قديمة بينهما،والقى القبض على الطرف الثانى للوقوف على ملابسات الواقعة ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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