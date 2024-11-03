إحالة عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بأطفيح للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أطفيح للمحاكمة الجنائية.

وردت معلومات لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية مسجلة بالاتجار في المخدرات متخذرا دائرة المركز مسرحا لنشاطه.

وبتقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبط المتهم في أحد الأكمنة وبحوزته 1,800 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو – فرد محلى وطلقتان - سلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تحررت المحضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي اصدرت حكمها السابق.