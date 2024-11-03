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رياضة

متفوقًا على صلاح، مرموش يتصدر قائمة مميزة في أوروبا

عمر مرموش
عمر مرموش

تصدر اللاعب المصري عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني قائمة مميزة في ملاعب أوروبا هذا الموسم.

كما تصدر مرموش قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن برصيد 16 مساهمة تهديفية.

 وسجل مرموش 10 هدفا في الدوري الألماني وصنع 6 أهداف لزملائه بالتساوي مع هاري لاعب بايرن ميونخ وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ويأتي خلفهم كل من الإيطالي ماتيو ريتيجي برصيد 13 مساهمة ثم محمد صلاح وكول بالمر ورافينيا برصيد 12 مساهمة تهديفية.

وقدم مرموش أداء متميزا أمام بوخوم، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني، حيث سجل هدفا وصنع هدفين ليقود فريقه لفوز كاسح 7 / 2، كما أحرز هاري كين هدفين في فوز بايرن ميونخ على يونيو برلين ضمن نفس الجولة ليشتعل صراع هدافي الدوري الألماني.

ورفع مرموش رصيده التهديفي إلى 10 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، بفارق هدف واحد عن كين الذي يتصدر القائمة برصيد 11 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الألماني
وجاء ترتيب هدافي الدوري الألماني كالتالي:

1: هاري كين - بايرن ميونيخ - 11 هدف

2: عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 10 أهداف

3: تيم كلاينينست - بوروسيا مونشنجلادباخ - 6 أهداف

4: فيكتور بونيفيس - باير ليفركوزن - 6 أهداف

5: أندريه كراماريتش - هوفنهايم - 5 أهداف
 

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