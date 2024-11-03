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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في تشغيل معدية نهرية لخطورتها على الأرواح

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في تشغيل معدية نهرية بعد صدور قرار بوقفها عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح.

وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغًا من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.

فتح تحقيق في تشغيل المعدية بدون رقابة 

وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي وكيل أول النيابة، تحت إشراف  المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنيًّا وإداريًّا؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة إجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًّا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين. 

وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية معدية نهرية

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