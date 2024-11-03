حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. إطلاق مبادرة دعم القطاع بقيمة 50 مليار جنيه.. وبرنامج وطني لرعاية وحماية الخيول والإبل بالمناطق الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي وحتي الأول من نوفمبر الجاري.



إطلاق البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية

أطلق وزيرا السياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي، من أمام هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، كما تفقدا القوافل البيطرية بالمنطقة والتي تقوم بتحصين وتطعيم الإبل والخيول والدواب والحيوانات الأليفة بها.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء مركز تدريب متكامل يتم من خلاله تدريب مالكي ومشغلي الإبل والخيول الموجودين بالمناطق الأثرية لكيفية التعامل مع الحيوانات خاصتهم.

وزيرا السياحة والآثار والمالية يُعلنان تفاصيل مبادرة دعم القطاع السياحي

أعلن وزيرا السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، تفاصيل مبادرة دعم القطاع السياحي بإتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

ووصل عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة، حتى الآن، إلى 96 طلب ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة. وستساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض انجازات القطاعات خلال شهر أكتوبر، كما تم الموافقة على منح السادة العاملين بالوزارة نسبة خصم 50% على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فعاليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

كما تم الإشارة لما حققته المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة والمقامة حاليًا في ألمانيا والصين، حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر، كما استقبل معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمدينة شنغهاي بالصين ما يقرب من 724 ألف زائر.

اجتماع وزير السياحة والآثار بقيادات الوزارة لمناقشة تطوير المنتجات والأنماط السياحية بالمقصد المصري خلال الفترة القادمة

عقد الوزير، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة خطة تطوير المنتجات والأنماط السياحية للمقصد المصري، بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

وقد أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود لوضع خطة عمل متكاملة لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بالمقصد المصري والعمل على دمج بعضٍ منها.

كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى العمل على وضع الخطط التسويقية اللازمة، وتحديد الأنماط السياحية التي يجب العمل عليها وفرق العمل التي تختص بكل منتج.

لقاء وزير السياحة والآثار بالرئيس التنفيذي ومدير مكتب شركة جوجل مصر

التقى الوزير، بالرئيس التنفيذي ومدير مكتب شركة جوجل في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الترويج السياحي لمصر وإبرازها كوجهة سياحية شابة ونابضة بالحياة، وبحث إمكانية الاستفادة من التقنيات والخدمات التقنية التي يقدمها جوجل للمساهمة في رفع وعي مستخدميه بالوجهات السياحية المختلفة.

كما تم مناقشة مقترح التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة مهارات وقدرات العاملين بالوزارة في مجال التحول الرقمي للاستفادة منها في جهود الترويج السياحي لمصر وخاصة في ظل سياسة الوزارة الترويجية الحالية.

لقاء وزير السياحة والآثار مع مسئولي شركة أرويا كروز للرحلات البحرية لمناقشة تعزيز سياحة السفن البحرية

التقى الوزير مع مسئولي شركة أرويا كروز للرحلات البحرية لمناقشة سبل تعزيز سياحة السفن البحرية والترويج للمقاصد السياحية المصرية التي تقع ضمن مسار الرحلات التي ستنظمها الشركة أو القريبة من الموانئ المصرية التي سترسو عليها السفن، مما يعمل على زيادة أعداد السائحين، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية في مصر.

كما تم بحث إمكانية الاستعانة بمكتبة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وما تحويه من أفلام ترويجية للترويج السياحي لمصر وما بها من وجهات وأماكن سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة.

جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار داخل منطقة أهرامات الجيزة

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، بمرافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، كما تفقد مسار زيارة السائحين والزائرين بالمنطقة.

كما تفقد الوزير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة الفيوم والتي تم الانتهاء من تطويرها لتكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة عند افتتاح مشروع التطوير قريبًا، وكذلك تم تفقد المسارات الجاري تجهيزها لسير الجمالة والخيالة أثناء ركوب وتجول السائحين بهم.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار في حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "دمياط حاجة تانية"

شاركت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار في حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "دمياط حاجة تانية"، حيث ألقت كلمة استعرضت فيها تاريخ المحافظة، والمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها. وأضافت أن الوزارة تسعى لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، وتنويع المنتجات السياحية ورفع الوعي السياحي والأثري، لافتة إلى أن مهرجان دمياط يُعد نموذجًا لهذه الأهداف.

وفي إطار فعاليات المهرجان، شاركت نائب الوزير في تفقد كوبري دمياط التاريخي (جسر الحضارة)، بجانب تفقد إحدى الندوات التثقيفية المقامة به عن التصوير، ومعرض الصور الفوتوغرافية.

جولة تفقدية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر

تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عدد من المواقع الأثرية بمحافظتي الأقصر، وذلك لمتابعة آخر تطورات الأعمال التي قام بها المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك خلال العام الماضي، حيث تم زيارة المتحف المفتوح بمعابد الكرنك وبهو الاحتفالات للملك تحتمس الثالث، والمقاصير الأوزيرية الواقعة على الطريق المؤدي لمعبد بتاح.

كما عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اجتماع مع أعضاء المركز المصري الفرنسي للاطلاع على خطة العمل خلال الموسم الأثري القادم.

متحف الحضارة يستقبل وزيري الصحة اليوناني والقبرصي ووزيرة الخارجية الرومانية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية عددًا من الزيارات الرسمية منها وزيري الصحة اليوناني والقبرصي ووزيرة الخارجية الرومانية، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر، حيث قام الضيوف بجولة داخل قاعات المتحف، شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وأعرب الضيوف عن إعجابهم بالمتحف وما يبرزه من مكانة مصر الحضارية من خلال مقتنياته التي تروي تاريخ تطور الحياة والتراث المصري عبر العصور المختلفة، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات الملكية.

اكتشاف أول مقبرة من عصر الدولة الوسطى بجبانة العساسيف

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة والعاملة بمشروع ترميم جبانة جنوب العساسيف، أول مقبرة من عصر الدولة الوسطى، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثري للرديم في الجزء الجنوبي من سطح مقبرة كاراباسكن (TT 391) من الأسرة الـ 25.

وعر بداخل المقبرة، على 11 دفنة لم تُفتح من قبل، تضم هياكل عظمية لرجال ونساء وأطفال مما يشير إلى أنها مقبرة عائلية، بالإضافة إلى العديد من المجوهرات الفريدة داخل دفنات النساء، ومجموعة من اللقى الأثرية من المرجح أنها تعود لأوائل الأسرة الثانية عشر.

