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رياضة

الزمالك يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة سموحة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، أمس  السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما  أمس  في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل  الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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