أشكال انتهاك حرمة المحادثات الهاتفية في القانون

نص قانون العقوبات على تحصين حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ومنع كل أشكال انتهاكها ومنها التنصت على المكالمات الهاتفية.

محرمات في القانون لاختراق خصوصية المحادثات الهاتفية

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

الخطوط الحمراء للحياة الخاصة في القانون

الحق في الحياة الخاصة بصورة عامة هو حق الإنسان في أن يترك وشأنه والامتناع عن التطفل عليه، ويدق التمييز أحيانا بين الحياة الخاصة والحياة العامة لأن الإنسان في حياته اليومية له جوانب تتعلق بحياته الخاصة وجوانب أخرى تتعلق بالحياة العامة.

ولا يمكنه الاحتفاظ بحياته الخاصة داخل البيت، ونظرا لدقة التمييز بينهما تدخل القضاء والفقه في فرنسا لوضع معايير للتمييز بينهما، وفي التشريع الجزائري حظي الحق في الحياة الخاصة بحماية مدنية وحماية جزائية، فإذا اعتبرنا أن الحق في الحياة الخاصة هو من الحقوق الملازمة للشخصية.

والمادة 124 من القانون المدني ترتب المسؤولية المدنية عن كل اعتداء على الحقوق الملازمة للشخصية، وبالنسبة للحماية الجزائية جاءت متأخرة فلم تشرع إلا في سنة 2006 من خلال المادتين 303 مكرر و303 مكرر1 من قانون العقوبات، فالمادة الأولى نصت على جريمة التعدي على الحق في الحياة الخاصة إذا وقعت عن طريق تسجيل محادثات خاصة أو التقاط صور أو نقل ذلك إلى شخص آخر.

أما المادة الثانية فقد نصت على نفس الجريمة إذا وقعت بأفعال أخرى تتمثل في الاحتفاظ بالصور أو التسجيلات أو نشرها سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المعتمدة، ومن المفروض أن تكون الحماية المدنية أوسع نطاقا من الحماية الجزائية لأنها تقوم على قاعدة عامة في المسؤولية مفادها "لكل من وقع عليه.." ولم تعدد على سبيل الحصر الأفعال التي تشكل اعتداء، ولكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث يدل على أن الحماية الجزائية هي الأكثر تطبيقا في القضاء.