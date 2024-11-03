الأحد 03 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 12 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة ( 10 ) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(677) شاحنة و(100) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات (3500) طن بضائع و(307) شاحنة و(85) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (8500) طن بضائع و(370) شاحنة و(15) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة   بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة  دليلة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة  . 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكب بموانيها.
 

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حركة الواردات حركة الصادرات هيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر

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