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أخبار مصر

انطلاق المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة غدًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تنطلق القاهرة غدًا الاثنين  فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.

وتستقبل مصر  المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

وأعلنت عدة جهات عالمية مهتمة بالشأن الحضري والتنمية المستدامة عن مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة بعد غدٍ الاثنين وعلى مدى خمسة أيام مؤكدين على أهمية المنتدى كحدث عالمي يجمع عددًا كبيرًا من الخبراء تحت شعار "كل شىء يبدأ محليًّا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

 المنتدى الحضري العالمي

وتبرهن استضافة المنتدى على قوة البنية التحتية وقدرة الدولة المصرية على التنظيم والتأمين وإدارة الأمور اللوجيستية بجانب مشاركتها الفعالة في الأحداث والفعاليات المؤثرة في ملف التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

كما يعكس إدراك الدولة المصرية وقيادتها السياسية لدورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف الأصعدة التي يأتي من بينها ملف التنمية المستدامة.

ويعد المنتدى الذي ينعقد كل سنتين المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة وهو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "cop".

كما  تعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في مصر والمرة الثانية في أفريقيا منذ انعقاده لأول مرة في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، حيث يأتي تطوير الوعي بالتوسع الحضري المستدام بين أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة على رأس أولويات أجندته.

القيادة السياسية 

وتتابع القيادة السياسية عن كثب مع الجهات ذات الصلة الخطوات التنظيمية والترتيبات اللوجستية مع انطلاق فعاليات الحدث الدولي وكذا متابعة تسهيل جميع الإجراءات للضيوف المشاركين في المنتدى حيث تحرص القيادة السياسية على  تحقيق نموذج ناجح للمنتدى الحضري العالمي وسط الأزمات الحالية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لن تؤثر حتمًا على عقد المنتدى في ظل ما تنعم به مصر من أمن وأمان.
 

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المنتدى الحضرى العالمى القاهرة الدولة المصرية افريقيا

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