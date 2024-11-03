الأحد 03 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

النقل البري تدشن خدماتها لرواد منتدى الحضري العالمي غدًا

اتوبيس
اتوبيس
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تبدأ هيئة النقل البرى  خلال الساعات القادمة متابعة تشغيل وخدماتها لرواد مؤتمر المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأطلقت وزارة النقل بالتعاون مع جهاز النقل البري، تطبيقًا إلكترونيًّا للترويج والتيسير للمنتدى الحضري العالمي.

رواد المنتدى الحضري العالمي

وقامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإتاحة تطبيق إلكتروني من خلال رابط تحميل QR لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024 لمعرفة مواعيد –وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدي

 بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الاتوبيسات – خريطة لمسارات الأتوبيسات - إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربائي وحافلات النقل العام.

 

ويتم تحميل التطبيق من هنا 

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السياسة الخارجية النقل البري الداخلي والدولي المترو والقطار الكهربائى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهاز تنظيم النقل البرى

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