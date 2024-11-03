الأحد 03 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس فلسطين يصل مصر اليوم للقاء السيسي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس فلسطين.فيتو
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يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصر اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح: إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين وذلك تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

وقال السفير اللوح، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًّا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك والتشاور حول كافة التطورات الجارية في فلسطين والإقليم والعالم.

وأوضح أنه على رأس أولويات اللقاء بحث سبل إنجاح جهود مصر والشركاء الآخرين لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.


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محمود عباس الرئيس الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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