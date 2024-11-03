الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف كهربا من العودة لحسابات كولر في مباراة زد

كهربا
كهربا

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود كهربا لاعب الفريق يخضع للفحص الطبي اليوم للوقوف على موقفه بشأن المشاركة من عدمها في التدريبات الجماعية بعد شكواه من آلام في الركبة تلك التي أبعدته عن مباراة سيراميكا أمس في افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع يوسف ايمن مدافع الفريق على هامش مران الفريق اليوم من أجل تحضيره نفسيًّا لمواجهة الانتقادات التي تعرض لها أمس بعد مشاركته في الشوط الأول من مباراة سيراميكا والتي ظهر فيها بشكل غير مرضي لطموحات جماهير الأهلي. 

وقام كولر باستبدال يوسف أيمن بين شوطي مباراة سيراميكا كليوباترا أمس مؤكدًا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه فضل استبدال اللاعب من أجل الحفاظ عليه. 

 تأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي عن قائمة الأهلي أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم وايضا الحديث عن سلبيات وايجابيات مباراة امس أمام سيراميكا. 

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء الخميس المقبل بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر اخبار الأهلي

مواد متعلقة

هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا وكولر أنقذ الموقف

الأكثر قراءة

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

السيسي لصندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار

بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر

صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

وزير التعليم العالي: 110 طلاب ملتحقين بكليات الذكاء الاصطناعي

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جي إيه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads