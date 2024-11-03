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رياضة

أشرف داري خارج حسابات الأهلي أمام زد

أشرف داري
أشرف داري

النادي الأهلي، تأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي عن قائمة الأهلي أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة زد الخميس القادم وايضا الحديث عن سلبيات وايجابيات مباراة امس أمام سيراميكا. 

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز امس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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