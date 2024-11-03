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اقتصاد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

سعر القصدير, فيتو
سعر القصدير, فيتو

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولارات للطن، اليوم، في البورصات العالمية.

 

سعر القصدير اليوم الأحد 

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

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