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أخبار مصر

الجيزة تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين (صور)

شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار
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شهدت محافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار متفرقة متفاوتة الشدة، حيث تراوحت بين خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق.

وقد قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف جهودها للتعامل مع هذه الأمطار، حيث تم نشر المعدات اللازمة لسحب المياه من الشوارع والميادين الرئيسية. 

وتركزت جهود فرق العمل على المناطق التي شهدت تساقطًا كثيفًا للأمطار، مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وإمبابة، وكورنيش النيل، ومنشأة القناطر، وأوسيم، وأبو رواش.

وأكدت مصادر مسئولة أن فرق الصيانة والصرف الصحي تعمل على مدار الساعة لضمان سريان حركة المرور بشكل طبيعي وتجنب أي تجمعات مائية قد تؤدي إلى حدوث مشاكل مرورية أو تشكل خطرًا على المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينتج عن التقلبات الجوية، كما تقوم الأجهزة المعنية بمتابعة مستمرة للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاستعداد لأي تغيرات في الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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