الخطيب يحقق حلم كبير مشجعي الأهلي بالمنوفية (صور)

نشر أحد أهالى محافظة المنوفية يدعى رمضان زغلول، صورا له وهو يرتدي قميص النادي الأهلي ويحمل حقيبة النادي، معبرا عن فرحته لاستقبال محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي له وتسليمه هذه الهدية.

حلم المشجع تحول لحقيقه

رمضان زغلول من مركز تلا وهو أحد أكبر مشجعي النادي الأهلي بالمنوفية، وكان يحلم بلقاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحينما علم الكابتن الخطيب برغبته، فحققها له وأهداه القميص وميدالية تحمل شعار النادي وهدايا تذكارية أخرى.

وأكد رمضان زغلول مشجع الأهلي، أن الخطيب أحسن استقباله وأكرمه وهو ما يؤكد أنه أسطورة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه سعيد بهذا التكريم للغاية لأنه من رئيس النادي الذي يعشقه.

رمضان يشكر الخطيب

ووجه رمضان الشكر لرئيس النادي على حسن الاستقبال وتلبية رغبته وتحقيق حلم من أحلامه بلقاء الأسطورة الأهلاوية، متنميا له العافية وتحقيق المزيد من النجاحات مع النادي الأهلي.