الخطيب يحقق حلم كبير مشجعي الأهلي بالمنوفية (صور)
نشر أحد أهالى محافظة المنوفية يدعى رمضان زغلول، صورا له وهو يرتدي قميص النادي الأهلي ويحمل حقيبة النادي، معبرا عن فرحته لاستقبال محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي له وتسليمه هذه الهدية.
حلم المشجع تحول لحقيقه
رمضان زغلول من مركز تلا وهو أحد أكبر مشجعي النادي الأهلي بالمنوفية، وكان يحلم بلقاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحينما علم الكابتن الخطيب برغبته، فحققها له وأهداه القميص وميدالية تحمل شعار النادي وهدايا تذكارية أخرى.
وأكد رمضان زغلول مشجع الأهلي، أن الخطيب أحسن استقباله وأكرمه وهو ما يؤكد أنه أسطورة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه سعيد بهذا التكريم للغاية لأنه من رئيس النادي الذي يعشقه.
رمضان يشكر الخطيب
ووجه رمضان الشكر لرئيس النادي على حسن الاستقبال وتلبية رغبته وتحقيق حلم من أحلامه بلقاء الأسطورة الأهلاوية، متنميا له العافية وتحقيق المزيد من النجاحات مع النادي الأهلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.