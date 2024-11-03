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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى سائق مصرعة وأصيب ٤ أشخاص فى حادث تصادم بمركز جرجا، حيث تم نقل الجثمان لمستشفى جرجا العام وبعض المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج واخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات

حادث تصادم يودي بحياة سائق وإصابة أربعة أشخاص بمركز جرجا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من المقدم مصطفى ابو المجد رئيس مباحث مركز جرجا بوقوع حادث تصادم طرفـيه
السيارة  الأولى" قيادة المدعو  السمان م ا ع-سن 50 عامل ومقيم دائرة دار السلام
السيارة الثانية " قيادة المدعو  هيثم ع س ا-سن 29 سائق ومقيم  قنا

وبالانتقال والفحص تبين انه نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي - تم نقل الجثة لمستشفي جرجا العام وإصابة كل من:-1- مستقل السيارة الأولي رجب م ا م- سن 49 عامل ومقيم مركز دار السلام " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة
 2- قائد السيارة الثانية " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " 
3- شقيق قائد السيارة الثانية  أحمد سن 27 عامل " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " 4- نجل عم قائد السيارة الثانية محمد ا س ا سن 47 عامل " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ومقيمان بذات الناحية  

التحقيقات تكشف التخطى الخاطئ وراء الحادث 

وخلال التحقيقات تبين وقوع الحادث نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الأولي وإصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف وقد افاد قائد السيارة الثانية والمصابين وشقيق المتوفي المدعو عبد الحفيظ سن 31 عامل  ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق حيث تحرر المحضر اللازم وتصرح دفن الجثمان

 

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