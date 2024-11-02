كولر يحقق إنجازا جديدا بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

حقق مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنجازا جديدا عقب فوز القلعة الحمراء علي سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الدوري الممتاز.

وعادل مارسيل كولر رقم مانويل جوزيه وناندور هيديكوتي وراينر تسوبيل المدربين السابقين للقلعة الحمراء في تحقيق الفوز في الجولة الأولي ببطولة الدوري لـ 3 مواسم على التوالي.

الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

وفاز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط مستفيدا من فارق الأهداف فيما يأتي سيراميكا في المركز الأخير دون نقاط.

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وسجل حسين الشحات الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة 4 عن طريق تصويبة صاروخية مستغلا خطأ دفاعات سيراميكا كليوباترا، فيما سجل أحمد بلحاج هدف تعادل سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء في الدقيقة 24، فيما سجل الهدف الثاني لـ الأهلي اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها بعد ما ارتطمت في الحائط لتخدع محمد بسام.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل وسام أبو علي الهدف الثاني له والثالث للأهلي عن طريق رأسية مميزة، وعاد حسين الشحات وسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 59، بينما سجل طاهر محمد طاهر الهدف الخامس في الدقيقة 72، وسجل القندوسي هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 80.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

وبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كالتالي:

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالهم النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر.

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023.

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024.