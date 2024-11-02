السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سفر ووصول 90 ألف راكب، مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة التشغيل اليوم

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
ads

شهد اليوم مطار القاهرة الدولي زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل بسفر ووصول 90 ألف راكب على متن 590 رحلة جوية من مختلف أنحاء العالم.

 

مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة التشغيل وعدد الرحلات بسفر ووصول 90 ألف راكب

جدير بالذكر أن ارتفاع  معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي يعكس انتعاشه كبيرة في حركة السفر والسياحه الوافدة من جميع دول العالم، وهو يؤكد على أن قطاع الطيران المدنى يواصل جهوده التنموية فى مجال تطوير  البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لضمان تجربة سفر مميزة وآمنة، ويساهم في تعزيز تنافسية منظومة المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد المسافرين القادمين لزيارة مصر.

 

حيث إن تحقيق مثل هذه الأرقام يؤكد على ثقة المسافرين في الخدمات المقدمة عبر المطارات المصرية، ويعزز أيضًا من مكانة مطار القاهرة الدولي كوجهة دولية وبوابة مصر الأولى لأفريقيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السياحة الوافدة السفر والسياحة الطيران المدني المطارات المصرية قطاع الطيران مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي منظومة المطارات المصرية

مواد متعلقة

رسوم وإجراءات اختيار مقعد على متن الطائرة

جهود التعليم العالي للارتقاء بالتعليم الجامعي.. مصر الأولى إفريقيًّا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية.. تقدمت 19 مركزًا بمؤشر الابتكار العالمي.. وعاشور: دعم النشر الدولي للبحوث العلمية

القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد

التعليم العالي في أسبوع، أبرزها إضافة فصل دراسي شتوي في حالة الضرورة

مصر الأولى على مستوى إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية

الواسطة وجروبات الفيس، وسيلة أولياء الأمور لذهاب أولادهم للجامعة بمركز سمسطا بني سويف

أخبار مصر اليوم، إصابة طبيب في واقعة الاعتداء بمستشفى الشيخ زايد، الأرصاد تحذر من سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق، مصر تشارك في اجتماع وزراء الدول الإفريقية المنتجة للبترول

خطوات استلام حقيبة السفر المفقودة بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيرامكيا بالدوري

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

جهاد جريشة يوضح لـ فيتو أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

كولر يحقق إنجازا جديدا بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

منوعات

المزيد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعر الطويل في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads