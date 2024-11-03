اليوم، الحكم على حمزة زوبع ومعتز مطر و15 آخرين في الخلية الإعلامية

تصدر اليوم الأحد الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولية العليا، الحكم على القيادي الإخواني حمزة زوبع ومعتز مطر و15 آخرين متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الخلية الإعلامية»



واستغرقت الجلسة السابقة حوالي ٤٠ دقيقة واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع وطلباته وقررت المحكمة التأجيل للحكم.

وترصد “فيتو” نص أمر الإحالة الخاص بالمتهمين كالاتي:



وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة أن كلًّا من: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام قاموا في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.



مسؤولية اللجنة الإعلامية



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول حمزة زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج وتولي المتهم الثالث مسؤولية وحدة المونتاج بها وتولي المتهم الرابع مسؤولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري للتنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروسكورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

نشر أخبار كاذبة



كما حاز وأحرز المتهمون من التاسع حتى السابع عشر وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة، كما ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويلالإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.

تحريات الأمن الوطني



وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، ورود معلومات تفيد أنه في إطار سعي قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم فيها، وضعوا مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلي التجمهراتوتشويه مؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبنشر أخبار وإشاعات كاذبة عبرالوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الالكترونية لقناتي مكملين والشرق على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وقناتي فري ميديا وفورميديا على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية.