وزير النقل يتابع تشغيل المترو ويشدد على رفع مستوى الخدمات

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة تشغيل مترو الأنفاق بعد ساعات من تعديل التوقيت إلى التوقيت الشتوي وما يتبعها من بعض التعديلات على حركة التشغيل لمترو الأنفاق بما يتناسب مع فصل الشتاء.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب على كافة الخطوط بما يتناسب وأهداف الوزارة لتقديم أعلى خدمة فى اسرع وقت للركاب.

أعداد ركاب المترو

على صعيد آخر، ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 3 ملايين راكب 500 ألف راكب بكافة الخطوط وعلى متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وكان الخط الأول للمترو هو الأعلى بين الخطوط حيث نقل نحو مليون و350 ألف راكب خلال الساعات الماضية

وأصدر مترو الانفاق تعليمات بالتيسير على الركاب الراغبين فى الحصول على اشتراك المترو وتحرير الاشتراكات بما يساهم فى تقليل الزحام على شبابيك التذاكر.