أماكن قضاء وقت الانتظار بالمطار قبل إقلاع الطائرة

هناك وقت فراغ كبير يقضيه الراكب بين إنهاء إجراءات السفر والانتظار حتى الصعود على متن الطائرة بـ مطار القاهرة، بينما توجد عدة طرق لقضاء وقت الانتظار بالاستمتاع في التجول بالمطار لحين وقت الصعود للطائرة.

مطار القاهرة الدولي

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض أبرز الأماكن التي يستطيع الراكب أن يتحول بها داخل المطار:



الأسواق الحرة في مطار القاهرة

لقد أحدثت متاجر السوق الحرة بالفعل ثورة في التسوق في مصر مع مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع من مساحات التجزئة، أصبحت الآن الأسواق الحرة في مطار القاهرة الدولي قادرة على تزويد المسافرين بمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية غير المتوفرة في مواقع المطارات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وتوفر الأسواق الحرة في المبنى رقم 3 خطة مفتوحة يسهل الوصول إليها وبيئة تسوق واسعة للغاية، أيضا الأسواق الحرة بمطار القاهرة افتتحت منافذ جديدة في المبنى رقم 3، مما يتيح للركاب مجموعة أوسع من السلع والهدايا والمواد المعفاة من الرسوم الجمركية.

كما تم افتتاح متجر بالجانب الأرضى ليوفر للمودعين والمستقبلين والمهنئين وكذلك الركاب وسائل الراحة مثل سلع السفر، الجرائد والمجلات، الاسطوانات الموسيقية DVD، بطاقات الهاتف المدفوعة مسبقا، إلخ.Read Less.

متحف مطار القاهرة

كذلك يوجد متحف مطار القاهرة الدولي بصالة عرض بمبنى ركاب ٣، وتم الانتهاء من كافة الأعمال بالقاعة المخصصة له كما تم وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل الفتارين طبقا لسيناريو العرض المتحفي.

ويضم المتحف نحو٧٠ قطعة أثرية منتقاه بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، من مخازن عدد من المتاحف منها مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.