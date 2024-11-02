السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس شخصين بتهمة الاعتداء على الطاقم الطبي لأحد المستشفيات بمنشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة منشأة ناصر بحبس شخصين لاتهامهما بالتعدي بالضرب على الطاقم الطبي داخل أحد المستشفيات، بعد وفاة قريبتهم، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل نجلة المتوفاة وآخر بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.


البداية عندما تلقي قسم منشأة ناصر بلاغ امن العاملين بأحد المستشفيات يفيد بقيام أهالي مريضة متوفاة كانت محجوزة في غرفة الرعاية المركزة بالاعتداء على الأطباء وتدمير الأجهزة، بسبب اعتقادهم بأن المتوفاة تعرضت لإهمال طبي.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين صحة الواقعة وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

وكان قد كشف الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء عن اعتداء مرافقين لأحد المرضى على الفريق الطبي بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ونتج عن الاعتداء إحداث  تلفيات بالقسم وإصابة أحد الأطباء.


وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن مسلسل الاعتداء على الأطباء لم ينتهِ ولن ينتهي مطالبا المسئولين بضرورة وضع إجراءات قانونية لإنهاء تلك الهجمات المتكررة على الأطقم الطبية والممتلكات العامة.

وأوضح أن الفريق القانوني للنقابة يتابع الإجراءات حاليا، وكذلك نقيب الأطباء ونقيب أطباء القاهرة.

 

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مستشفي الشيخ زايد نيابة منشأة ناصر مجلس نقابة الاطباء

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