السبت 02 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج في ضيافة "صاحبة السعادة" الإثنين

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة"  الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، بعد غد الاثنين المطرب الفنان أحمد فهمي وزوجته المطربة أميرة فراج.

يتحدث أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج خلال الحوار عن حياتهم الأسرية والفنية، وأهم التحديات التي واجهوها وأبرز الأعمال التي قدموها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج صاحبة السعادة 

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

 

 

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