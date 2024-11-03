الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات  الأحد  3 نوفمبر 2024، أول  جلسات شهر نوفمبر.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1%  عند مستوى 30969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93%  عند مستوى 38369 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94%  عند مستوى 13569 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23%  عند مستوى 8159 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2%  عند مستوى 11359 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03%  عند مستوى 3200 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اسعار اليورو اسعار العملات الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة السياسة الخارجية الشركات الصغيرة الع الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

تنسيق الجامعات 2024.. انطلاق المرحلة الأولى الإثنين.. وننشر قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

لتسهيل استنباط أصناف عالية الإنتاجية، توصية برلمانية لصالح مراكز البحوث الزراعية

الدليل الكامل لتنسيق الجامعات 2024، 75 رغبة أمام الطالب.. الحدود الدنيا للشعب.. وقواعد التسجيل على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024، التعليم العالي تنشر سؤال وجواب عن كل ما يخص تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2024، قائمة بالمعاهد المعتمدة من التعليم العالي لجميع الشعب

الأكثر قراءة

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تزامنًا مع اقتراب الانتخابات، تعرف على راتب الرئيس الأمريكي

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب

بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

أخبار مصر، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة، مفاجأة بشأن أمطار الشتاء

ملوك المراوغات، حسين الشحات يتساوى مع ثنائي زد وسيراميكا

منوعات

المزيد

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

بسبب صورة، طرد عضو كنيست من الخدمة العسكرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

البيانات والأوراق المطلوبة للتقديم فى حج القرعة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads