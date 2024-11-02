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ثقافة وفنون

انطلاق عرض المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 الليلة

بطلات بنات الثانوي
بطلات بنات الثانوي ٢، فيتو

ينطلق الليلة عرض المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 على منصة شاهد وذلك في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر والساعة ١٢ صباحا بتوقيت السعودية.

وروجت منصة شاهد للمسلسل قبل ساعات من انطلاقه بنشر بوستر العمل مرفقا بتعليق “ الليلة المدرسة تفتح أبوابها لبنات الثانوي.. الموسم الثاني على شاهد”. 

ويحمل الموسم الثاني من المسلسل العديد من المفاجآت أبرزها ظهور شخصية طالبة جديدة.

ففي هذا الموسم من مسلسل بنات الثانوي 2 تستهل الرفيقات عامهن الدراسي بعزم متجدد لتحقيق أهدافهن الشخصية، لكن قدوم طالبة جديدة ومتعددة المواهب سرعان ما يقلب موازين المدرسة، ويضع العراقيل في طريق خططهن.

مسلسل بنات الثانوي 2 من بطولة: ريم صفية، ميرال مصطفى، مديحة احمد، آمنة الزهراني، هيلدا ياسين، نورا ياسين.

مسلسل بنات الثانوي الجزء الأول

دارت أحداث قصة الجزء الأول من مسلسل بنات الثانوي حول خمس رفيقات سعوديات تعشن في سلسلة من التحديات في الثانوية بينما يحاولن التأقلم مع محيطهن واكتشاف أنفسهن في آن واحد. 


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