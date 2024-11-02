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اقتصاد

87.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع  الأخير من أكتوبر نسبة 87.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2% والعرب على 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 392.0 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 324.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% وسجل العرب 6.6%. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 812.0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,434.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات نهاية أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

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