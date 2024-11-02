السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ودع كل شيء، أغنية جديدة لنداء شرارة

نداء شرارة
نداء شرارة

طرحت المطربة نداء شرارة أغنية جديدة بعنوان  "ودّع كل شيء" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الرقمية المختلفة.

 

وأغنية "ودّع كل شيء" غناء وكلمات وألحان نداء شرارة، توزيع موسيقى وميكس وماستر خالد مصطفى.

ومن كلماتها "متغير مش متغير، بترجع عادي مش أكتر، ما بحس شي وما بتذكر، انو كنت بقلبي الروح، مستغرب ما اشتقتلك، ما تذكرتك عم قلك، ما بتفرق أبدا كلك".
 


 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نداء شرارة أغنية نداء شرارة ودع كل شىء أغاني نداء شرارة خبار الفن

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيرامكيا بالدوري

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

مجلس الأمن القومي الإيراني يتخذ قرارا بالرد العسكري على الضربة الإسرائيلية

كولر يحقق إنجازا جديدا بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

منوعات

المزيد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعر الطويل في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads