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ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص خلال حملة تموينية بالإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم السبت، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وتحرير محاضر المخالفين وفرض القوانين المشددة، ذلك بتعليمات من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على مخازن وثلاجات المواد الغذائية.

 

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قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ومحمود رضوان مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملات أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحريز الأصناف والكميات الموجودة.

 

كما ضبط مخزن بدون ترخيص وتم التحفظ على ٦٠ چركن زيت طعام  وزن الچركن ٢٠ لتر بإجمالي  كمية قدرها ١٢٠٠ لتر  و٤٩ كرتونة زيت بداخل كل كرتونة ١٣ زجاجة زنة الزجاجة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها ٥٨٨ لترا و٩  جوال دقيق فاخر زنة الجوال ٥٠ كجم بإجمالى كمية قدرها ٤٥٠ كجم و٩٨ كرتونة ارز بداخل كل كرتونة عدد ٢ كيس زنة الكيس الواحد ٥ كجم بإجمالى كمية قدرها ٩٨٠ كجم و٤٧ كرتون مكرونه بداخل كل كرتونة ١٠ كيس زنة الكيس واحد كجم بإجمالى  كمية قدرها ٤٧٠ كجم و٣٠ جردل طحينه  زنة الجردل ١٠ كجم بإجمالي ٣٠٠ كجم و٩ كرتونة مايونيز بداخل كل كرتونة ١٢ عبوة بإجمالى كمية قدرها ١٠٨ عبوات، وجميعها بدون فواتير وبعضها غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية.

 

كما تم ضبط ثلاجة بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على  كمية قدرها ٣ طن و٨٠٣ كجم  من اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم  وأجزاء الدواجن  جميعها بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية ومجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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الاسكندرية تموين الإسكندرية وزارة التموين

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