السبت 02 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية"

قطار
قطار
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نظمت ورش عربات كوم أبو راضى التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق اليوم السبت، ندوة تحت عنوان  "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل" فى ظل الاهتمام بالعنصر البشرى.

 مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل

حضر الندوة مدير عام الورش وعدد من قيادات الهيئة والعاملين بالورش وأعضاء النقابة وتضمنت الندوة مشروعات التطوير التى تتم بالسكة الحديد فى مجال الوحدات المتحركة، المحطات، نظم الإشارات، الورش، العنصر البشري.

كما تضمنت أبرز الإنجازات والافتتاحات في الفترة الاخيرة وهي افتتاح محطة بشتيل، خط الفردان / بئر العبد،خط كفر داوود السادات وتوطين صناعات النقل بمصر ومدى اسهامها في الاقتصاد القومي.

وشملت الندوة خطورة تعاطى المخدرات وما يترتب عليها من أضرار ومخاطرها على العاملين وعلي سلامة تشغيل القطارات، كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل مما يساهم فى أعمال التطوير  التى تقوم بها الهيئة.

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة  المقررة للقطار وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين.

 

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السكة الحديد النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق القومية لسكك حديد مصر مشروعات التطوير مترو الأنفاق محطة بشتيل

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