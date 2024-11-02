تتيح شركة إير كايرو التابعة لمصر للطيران، إمكانية حجز مقعد على متن الطائرة، حيث يمكنك اختيار مقعدك المفضل، سواءً كان المجاور للنافذة أو الممر أو المقعد الذي يتيح مساحة إضافية للساقين، وذلك عبر الإنترنت.

رسوم وإجراءات اختيار مقعد على متن الطائرة

ويمكنك إجراء هذا الاختيار إما بعد حجز رحلتك مباشرة أو في وقتٍ لاحق عبر قسم "إدارة الحجز" (حتى 48 ساعة قبل المغادرة).

إن كنت تفضل عدم حجز مقعد، سيتم تخصيص مقعدًا بشكل عشوائي أثناء إنهاء إجراءات السفر مجانًا، وذلك قبل 48 ساعة من مغادرة الرحلة.



رسوم حجز المقاعد

تنطبق الرسوم التالية على الاختيار المسبق للمقاعد، ويتم تقديم اختيار المقعد مجانًا لبعض أنواع الأسعار المرنة:

مقعد بجانب الممر: يبدأ من 10 يوروهات أو ما يعادلها.



مقعد بجوار النافذة: ابتداءً من 10 يوروهات أو ما يعادلها.



مقعد الخروج: ابتداءً من 20 يورو أو ما يعادلها.



مقعد بمساحة إضافية للأرجل: ابتداءً من 20 يورو أو ما يعادلها.



يتم تطبيق الرسوم التالية لاختيار المقعد في المطار:

مقعد الخروج: ابتداءً من 30 يورو + رسوم المطار الفرعية.

الصف الأول: ابتداءً من 30 يورو + رسوم المطار الفرعية.