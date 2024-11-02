ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها، "راجل مافيش منه اتنين"

احتفلت رشا سامي العدل بذكرى عيد ميلاد والدها الراحل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت:"النهاردة عيد ميلاد حد مش زي أي حد، راجل مفيش منه اتنين بالنسبالي، أب مكانش عادي أو تقليدي، كان كل حاجة وعكسها، نجم عالي قوي في السما نوره ساطع، بس صعب أوصله، فنان مبدع في الجدعنة".





عيد ميلاد سامي العدل



وأضافت: "عيد ميلاد نجم قلبي ونور عيني سامي العدل،إللي الناس تعرفه كفنان، وأنا عرفته كأب وأخ وصديق وابن، وهو كان ضهرى وسندي في الدنيا وجوده بس في الحياة كان كافي من غير ما يعمل أي حاجة".

وتابعت: أفضل هدية يمكن أن أقدمها، هو أن أستمر في الحديث عنه، حتى يتذكره الجمهور باستمرار، ويترحمون عليه ويدعون له: «اللي أقدر أقدمه أخلي الناس تدعي لك وتترحم عليك، وأتمنى ربنا يتقبل مني ومن كل الناس، علشان أنت تستاهل، مش علشان أنت بابا، ربنا يرحمك ويغفر لك يا أغلى الغاليين».