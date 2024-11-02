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أخبار مصر

بعد قليل، مدبولي يحضر الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الهندسة بجامعة القاهرة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل احتفال كلية الهندسة بجامعة القاهرة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي للكلية. 

ويأتي هذا الاحتفال تقديرًا للدور الريادي الذي قامت به الكلية في مجال التعليم الهندسي والبحث العلمي على مدار نصف قرن.

وسيحضر الاحتفال نخبة من القيادات التعليمية والشخصيات العامة وعدد من خريجي الكلية الذين ساهموا في نهضة القطاع الهندسي في مصر والعالم.

 

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