لمدة يومين، تحديد موعد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي

أكدت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، أن ممثلي الوزارات والمؤسسات الروسية والإفريقية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والدوائر العامة والعلمية يشاركون في برنامج أعمال منتدى الشراكة الروسي الإفريقي، ومن المقرر عقد 19 جلسة ومناقشة التنسيق في مجالات مختلفة.

وسيتم إيلاء اهتمام خاص للتفاعل بين القارة الإفريقية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي

وأوضحت السفارة الروسية بالقاهرة بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، ومن المقرر خلالها مناقشة القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.



وقالت سفارة روسيا بالقاهرة، نتوقع تحقيق النتائج المهمة والملموسة التي تساهم مساهمة كبيرة في بناء التعاون الروسي الأفريقي وتعزيز مكانة الدول الأفريقية على الساحة الدولية. ونأمل في دعم شركائنا المصريين.

موعد عقد المؤتمر الوزاري الأول

ومن المقرر أن ​​يُعقد منتدى الشراكة الروسي الأفريقي في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2024 المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي في سوتشي.

ويطلق هذا الحدث صيغة جديدة للتعاون بين روسيا والدول الأفريقية، بناءً على نتائج القمتين المنعقدتين في عامي 2019 و2023 بمشاركة نفس الدول.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وترأس المشاورات الأولى رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة بأنها تأمل في التفاعل النشط مع الأصدقاء المصريين على مستوى وزراء الخارجية.

ومن المقرر أن تتم مناقشة آفاق استخدام فرص التعاون الحالية بين روسيا والدول الأفريقية خلال عدة جلسات عامة.

ونتيجة لذلك، سيتم اعتماد إعلان عام وثلاثة إعلانات قطاعية بشأن موضوعات أمن المعلومات الدولي ومكافحة الإرهاب ومنع سباق التسلح في الفضاء.