السبت 02 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

اليوم، رامي صبري يحيي أولى حفلاته في أمريكا

رامي صبري في إحدى
رامي صبري في إحدى الحفلات

يحيي النجم رامى صبرى اليوم السبت حفلًا غنائيًا في نيويورك، وغدًا الأحد حفلا في واشنطن، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التى يتفاعل معها الجمهور، ويحمل عددًا من المفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل تيتا زوزو ، حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات  منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

والمطرب رامي صبري، أحيا أمس الجمعة، حفلًا غنائيًّا في كندا، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.


حفل رامي صبري في كندا 

وقدم رامي صبري خلال حفله في كندا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، بالإضافة إلى تقديمه ميدلي خاصًّا من أعماله. 

وأحيا رامي صبري، مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.

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