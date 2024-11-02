الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتأخر أمام بورنموث 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي بنتيجة 0/1 لبورنموث، في المباراة التي تقام على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أنطوان سيمينيو هدف بورنموث في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 9.

دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

وعول المدرب الإسباني على ماتيوس نونيز، المتألق في الآونة الأخيرة، رفقة إلكاي جوندوجان، وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب.

فيما بدأ برناردو سيلفا وفيل فودين في خط الهجوم رفقة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند.

وجلس على مقاعد البدلاء كيفن دي بروين، لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تعافيه من الإصابة، رفقة الجناح البرازيلي سافينيو.

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث

ودخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي أمام بورنموث

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.