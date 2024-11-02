السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معلومات الوزراء تعلن تفاصيل الإنفاق على منظومة التدريب المهني (إنفوجراف)

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (+255 مليون جنيه أنفقها صندوق تمويل التدريب والتأهيل على “منظومة التدريب المهني” منذ تأسيسه عام 2003).

قيمة تمويل منظومة التدريب المهنى

وأعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024، بلغ 255 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل".

وأضاف أنه أنفق 21 مليونًا و500 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر" من عام 2024، مؤكدا استمراره في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.

May be an image of 3 people and text

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء منظومة التدريب المهنى صندوق تمويل التدريب والتأهيل تمويل منظومة التدريب المهنى

مواد متعلقة

"معلومات الوزراء" يرصد معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027

"معلومات الوزراء" يرصد تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر

معلومات الوزراء يرصد قيمة استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص

استطلاع جديد لـ «معلومات الوزراء»: الحصول على الأجر العادل يحقق الرضا الوظيفي.. و61% يؤكدون حاجتهم إلى تعلم أدوات وتقنيات جديدة لأداء وظائفهم

الأكثر قراءة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

حلم إثيوبيا يتحول لكابوس، اشتباكات القبائل للإطاحة بالانفصاليين في أرض الصومال

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

عماد أمهز، من هو القبطان اللبناني المختطف في عملية البترون الإسرائيلية؟

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

الأهلي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإسناد منظومة التحكيم لخبير أجنبي

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

منوعات

المزيد

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

في ذكراه الـ 107.. 6 معلومات عن وعد بلفور المشؤوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads