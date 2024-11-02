معلومات الوزراء تعلن تفاصيل الإنفاق على منظومة التدريب المهني (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (+255 مليون جنيه أنفقها صندوق تمويل التدريب والتأهيل على “منظومة التدريب المهني” منذ تأسيسه عام 2003).

قيمة تمويل منظومة التدريب المهنى

وأعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024، بلغ 255 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل".

وأضاف أنه أنفق 21 مليونًا و500 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر" من عام 2024، مؤكدا استمراره في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.