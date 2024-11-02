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حوادث

رفع جلسة محاكمة السائق المتهم بدهس فريق لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر

محاكمة متهم، فيتو
محاكمة متهم، فيتو

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، رفع جلسة محاكمة السائق المتهم بدهس فريق لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر أثناء تدريبهم على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، للقرار.

وأحالت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وكشف التقرير الطبي أن الإصابات الخطرة تنوعت بين كسور بالعمود الفقري لـ2 من اللاعبين وكدمات بالرئة والمخ وكسر بالضلوع ونزيف بالبطن وكسور بالترقوة وكسور بالرسغ والذراع، كما أصيب أحدهم باسترواح هوائي بالصدر إضافة إلى كدمات وجروح متفرقة، وتم إيداع اللاعبين الأربعة غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية. 

 

أقوال شاهد عيان عن الحادث

وكشف شاهد عيان تفاصيل حادث السير الذي تعرض له لاعبو نادي السادس من أكتوبر للدراجات وقد وقع الحادث بسبب اصطدام سيارة بموكب الفريق أثناء تمرينهم المخصص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشاهد: هناك عدد من اللاعبين المشاركين في حالة خطيرة، منهم الدراجان عز الدين حمدي ومرام محمود.

 

سيارة تدهس 7 من لاعبي فريق للدراجات

وأصيب 7 من لاعبي فريق للدراجات، صدمتهم سيارة أثناء مران الفريق بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمنطقة أكتوبر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي الدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع، وأصيب 7 لاعبين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

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محكمة جنح الشيخ زائد لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر النيابة العامة بالشيخ زايد

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