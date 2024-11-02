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القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد

الهيئة القومية للاستشعار
الهيئة القومية للاستشعار من البعد
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نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء عددًا من الزيارات العلمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الهامة التي تهدف إلى دعم التعليم وتعليم الطلاب.

الهيئة القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء أن هذه الزيارات تأتي في إطار الجهود المُستمرة التي تبذلها الهيئة طوال فترة الصيف، حيث تم بتدريب مئات الطلاب على أحدث تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، مما يُسهم في إعداد جيل من الشباب المُدرب والمؤهل ليصبحوا جزءًا من الكوادر الوطنية المُتميزة، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على مدار خمس زيارات بواقع زيارة كل أسبوع، أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في معامل الهيئة، مما أثّرى تجاربهم التعليمية وقدم لهم فرصة التعلم من خبراء المجال.

وفي لفتة تقديرية لدعم الهيئة، كرمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، ومنحته درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في دعم الطلاب وتوفير بيئة علمية مُتميزة تُعزز من تطوير قدراتهم.

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