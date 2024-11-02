حبس عامل متهم بسرقة مشغولات ذهبية لفتاة قبل زفافها بالبدرشين
أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل متهم بسرقة شبكة ذهبية تعود لفتاة كانت تستعد لزفافها خلال أيام قليلة، في البدرشين.
عامل يسرق مشغولات ذهبية فتاة بالبدشين
جاءت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بواقعة السرقة التي استهدفت مصوغات ذهبية خاصة بفتاة قبل حفل الزفاف.
شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث من وحدة مباحث البدرشين، وفحص كاميرات المراقبة القريبة من منزل الفتاة من تحديد هوية المشتبه به، وبجهود الفريق، تم القبض على العامل بقرية الشنباب بدائرة المركز، وعثر بحوزته على المسروقات.
تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
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