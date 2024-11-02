جامعة جنوب الوادي: إعفاء طلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد ومرسى علم من الرسوم

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا على إعفاء طلاب ( حلايب - شلاتين - أبو رماد - مرسي علم ) من الرسوم الجامعية المقررة والمدن الجامعية ( الإقامة والتغذية ) بكليات الجامعة بقنا للعام الجامعي 2024 /2025.

عقد المؤتمر الرابع للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة

ووافق المجلس على عقد المؤتمر الرابع للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة في الفترة من 28-30 يناير 2025،ووافق على بروتوكول تعاون بين وحدة التدريب بكلية العلوم والشركة الدولية للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وعلى برتوكول التعاون بين وحدة التدريب بكلية العلوم وشركة مركز نصر أكتوبر للتدريب المهني،ووافق الخطة الامنية لجامعة جنوب الوادي 2024 /2025

استحداث برنامج الجبائر والأطراف الصناعية

ووافق المجلس على استحداث برنامج الجبائر والأطراف الصناعية - بجامعة جنوب الوادي الأهلية واللائحة الداخلية المقترحة لبرنامج البكالوريوس المهني والدبلوم العالي المهني في ( تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية) و فتح برنامج بكالوريوس التمريض المكثف بجامعة جنوب الأهلية.

ووافق المجلس على تعيين الدكتورة اسماء محمد مصطفى في وظيفة استاذ بكلية الاعلام وتعيين الدكتور محمد محمود خضر في وظيفة استاذ بكلية الآداب والدكتور محمود عبد الحميد محمود والدكتور طارق دسوقي احمد في وظيفة استاذ بكلية الطب.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة استاذ بكلية العلوم للدكتور احمد محمد يوسف حسين.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتورة هالة علي محمد بكلية الآداب والدكتور محمد يوسف عبد الرحيم بكلية التجارة والدكتورة شريهان محمود كشك والدكتورة سارة محي الدين محمد والدكتورة اسماء محمد بهاء الدين بكلية الاعلام والدكتورة ابتهال محمد امين بكلية الطب والدكتور محمد احمد محمد محمد علوش بكلية العلوم والدكتور مخلص عديل احمد حسن بكلية الزراعة والدكتورة عطيات احمد سليمان بكلية التمريض.

ووافق المجلس على تعيين الدكتورة رضوة عبد الفتاح احمد في وظيفة مدرس بكلية الآداب ، والدكتورة آلاء بهاء الدين عوض في وظيفة مدرس بكلية الاعلام، والدكتور عبد الرحمن جمال منوفي في وظيفة مدرس بكلية الطب،والدكتورة آية محمد عبد الشافي في وظيفة مدرس بكلية التربية، والدكتورة نهال صديق برعي في وظيفة مدرس بكلية الاثار،وتعيين الدكتور خالد محمد محمد احمد في وظيفة مدرس بكلية الصيدلة.

وافق المجلس على منح درجة الماجستير لعدد 32 باحث و درجة الدكتوراه لـ 11 باحث من مختلف كليات الجامعة

ووافق المجلس على منح درجة الدبلوم ( الدبلوم الخاص في التربية ) وعددهم ( 29 ) طالب وطالبة من كلية التربية ودرجة الدبلوم ( الدبلوم العام نظام العام الواحد ) وعددهم (6) طلاب .

ومنح الطلاب الناجحين في دور أكتوبر 2024 دبلوم القانون ( العام - الخاص - حقوق الإنسان - العلوم الإدارية ) من كلية الحقوق.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور أكتوبر 2024 درجة البكالوريوس في التربية الرياضية تخصص ( التدريب الرياضي - الادارة الرياضية - تدريس التربية الرياضية) من كلية التربية الرياضية.

ووافق المجلس على منح الطالبين الناجحين بالسنة النهائية بكلية العلوم درجة البكالوريوس في العلوم دور مايو 2024.