ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح خلال حملة أمنية بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، من ضبط ي.م، 37 عامًا، هارب من قضية سلاح سابقة وكان بحوزته مخدرات تضم كيلو حشيش وربع كيلو شابو وبندقية آلية، وذخيرة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة.