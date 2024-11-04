الإثنين 04 نوفمبر 2024
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سياسة

منها التبرعات والهبات، 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون

الضمان الإجتماعى،
الضمان الإجتماعى، فيتو

حدد قانون الضمان الاجتماعى عددا من الموارد للصندوق المركزي للضمان الاجتماعى ومنها الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة.

وحسب المادة 14 ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق مركزي للضمان الاجتماعي تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه في حدود موارده التي تتكون من: 

 

1- الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. 

 

2- التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. 

 

3- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات. 

 

4- الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون. 

 

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

 

شروط الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي

 

ونصت المادة (٩) على أنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

 

1. أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 

2. أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

شروط صرف الدعم النقدي

 

وحسب المادة (١١) يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

 

1. الشخص ذو الإعاقة.

 

2. المريض بمرض مزمن شديد.

 

3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

 

4. المرأة غير المعيلة.

 

5. اليتيم.

 

6. أبناء الرعاية اللاحقة.

 

7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8.الأنثى غير المتزوجة.

 

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

 

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

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