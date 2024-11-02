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محافظات

محافظ المنوفية: 65 مليون جنيه قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية بالشهداء

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  أن قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة الشهداء بلغت  65 مليون جنيه لتنفيذ  12 مشروع تنموي وخدمي، وذلك ضمن مشروعات الخطة للعام المالي 2024- 2025.

وأكد على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها للعمل على تذليل العقبات وتقديم  التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة إنهاء المشروعات، وذلك في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنوفية

وأوضح  محافظ المنوفية أن قطاع الرصف تضمن عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها رصف منطقة محطة القطار بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع المركز الطبي، وكذا منطقة فرن خليفة وحتى ترعة الغزالية، ومنطقة قبلي طلعت حرب وحتى شارع زاوية جودة وداير ناحية الشهداء، ومنطقة شهداء الاقصى من شارع الحرية وحتى شارع السمسمية، ومنطقة مستشفى الحسام بداية من شارع الشيخ منصور وحتى شارع شعلان، ومنطقة جامع الوكيل بسرسنا بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع داير الناحية وشارع المدرسة الفكرية، وكذا رصف منطقة الشناوي بداية من شارع نوح وحتى ماكينة سراج الدين مرورًا بشارع العمدة، ومنطقة المكاوى من شارع النصر حتى مسجد السلام، وذلك كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.
 

الأعمال الإنشائية بالمول التجاري 

وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري استكمال الأعمال الانشائية بالمول التجاري متعدد الطوابق بميدان مصطفي كامل بشارع بورسعيد  بمدينة الشهداء والمقام على مساحة 300م2 بإجمالي 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، وذلك إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.
 

تعظيم الاستفادة القصوى

وفيما يخص قطاع تحسين البيئة، أشار إلى أنه جار رفع كفاءة ميدان سيدى شبل والمنطقة المجاورة بتركيب 60 عمود ديكوري وتشجير وتجميل أنحاء المدينة، ودعم وصيانة الحملة الميكانيكية بالشهداء وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، فضلًا عن صيانة عدد من معدات منظومة النظافة، وفيما يخص أعمال منظومة الإنارة جار  الانتهاء من شراء وتوريد ادوات ومهمات الإنارة من كشافات وكابلات ولمبات وأسلاك بنطاق المركز والمدينة، وذلك لتحسين مستوى الإنارة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية  وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية مدينة الشهداء

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